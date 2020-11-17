دعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط اليوم الثلاثاء بالجزائر الى فتح هياكل صحية تخصص حصريا لكوفيد-19 و استغلال هياكل أخرى خارج القطاع مؤكدا على "تدعيم" وسائل حماية مهنيي الصحة.

و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية صرح السيد مرابط يقول "يجب مراجعة كيفية التكفل بتطور هذا الوباء بشكل جدي من خلال فتح هياكل استشفائية توجه خصيصا لكوفيد-19 علما أن جميع الأقسام حاليا ممتلئة عن آخرها سيما في العلاج المكثف حيث يصعب علينا الابقاء على المرضى".

و بالاضافة الى تخصيص هياكل صحية للتكفل بهذا الوباء، جدد المتدخل دعوته من أجل "استغلال الفضاءات الأخرى" خارج قطاع الصحة على غرار قصر المعارض (سافكس) بالعاصمة داعيا ايضا الى تخصيص "أماكن حجر" للأشخاص المصابين قصد "عزلهم" عن باقي السكان و بالتالي "وضع حد لسلسلة انتقال العدوى".

كما أردف "يمكننا المضي قدما في هذا الاتجاه طالما بحوزتنا الوسائل و الوقت" مذكرا بالتجارب الايجابية التي خاضتها بعض البلدان الأجنبية في بداية ظهور هذه الجائحة العالمية.

و لدى تأكيده على أن هذا الاجراء من شأنه ان يضمن "في آن واحد الحجر بالنسبة لمستخدمي قطاع الصحة" فقد أوضح المتحدث أن هذا الخيار قد يسمح أيضا ب "التكفل بالحاجيات الاخرى في مجال العلاج و أن ارتفاع الاصابات بهذا الفيروس لم يتوقف".

كما أكد المتدخل أنه "هناك تعليمة لتخصيص هياكل أخرى خارج المستشفيات مثل العيادات المتعددة الخدمات و تخصيصها للتكفل بهذا الوباء و هذا غير كاف بسبب امتلاء هذه الهياكل و هو ما سيؤدي الى تعقيد عمل مهنيي الصحة و عرقلة المرضى".

و اذ تأسف "للإجراءات الناقصة التي لا تلبي بالشكل اللائق الحاجيات" فقد ندد من جهة أخرى ب "غياب مساعدة المواطنين" في مكافحة انتشار هذا الفيروس بسبب عدم احترام الاجراءات الاحترازية داعيا هؤلاء الى " التصريح" بإصابتهم المحتملة في الوسط الذي يعيشون فيه.