أفاد الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجيش الأبيض قد تكون بلغت 10 آلاف إصابة، و وصف مهنيي قطاع الصحة بالضحايا غير المباشرين" للوضع الراهن.

في خضم حديثه عن وضع مهنيي قطاع الصحة أمام ارتفاع عدد الإصابات، صرح الدكتور الياس مرابط : "لقد أحصينا منذ شهر بين 8.000 و 8.500 إصابة في القطاعين العمومي والخاص وقد نكون بلغنا اليوم الـ10.000 حالة مؤكدة من بينهم 136 وفاة منهم 116 في سلك الممارسين الطبيين"، مضيفا أن السلك الطبي يواجه منذ 3 أسابيع "ضغطا متواصلا ورهيبا".

في مداخلة له، اليوم، على أمواج الاذاعة الوطنية نصح الدكتور مرابط بأن "تكون أولى الأمور تعزيز وسائل الحماية لفائدة ممارسي الصحة، مشيرا إلى وجود "تراخي واضح على العديد من المستويات بسبب تحسن الوضعية الوبائية حتى فما يتعلق "بحماية الجيش الأبيض".

ودعا في هذا الاتجاه إلى "تشخيص الفيروس لدى السلك الطبي لتحديد الأشخاص المصابين ومنع حدوث إصابات أخرى في الوسطين المهني والعائلي"، مؤكدا أن المعالجين يشكلون "عاملا لنقل العدوى".

وبعد ان نصح بإجراء "تشخيص موجه" لباقي المواطنين، رافع مرابط من أجل اشراك الضمان الاجتماعي في التكفل بفحوصات التشخيص قبل أن يعرب عن أسفه إزاء ممارسات وأخلاقيات بعض "المخابر الخاصة".