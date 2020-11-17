تم تسجيل منذ شهر مارس الفارط بالبويرة أكثر من 11500 مخالفة لإجراءات الحجر الصحي الجزئي والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق حصيلة لمصالح امن الولاية.

وأفاد المكلف بالاتصال لدى امن ولاية البويرة، محافظ الشرطة سمير طوطاح،أن 4.939 مخالفة من ضمن العدد المسجل منذ مارس الفارط، متعلقة بخروقات لإجراءات الحجر الجزئي، في حين تم تسجيل 1.278 خرق لإجراء ارتداء القناع الواقي، و480 مخالفة متعلقة بعدم احترام إجراء التباعد الجسدي، خلال هذه الأزمة الصحية.

كما قامت المصالح الأمنية المعنية بفرض تطبيق المخطط الوقائي ضد فيروس كورونا المستجد، بوضع ما لا يقل عن 1.378 مركبة من مختلف الأنواع في المحشر البلدي, بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات لاجراءات الحجر الجزئي المفروض على الولاية.

و هذا موازاة مع تسجيل حوالي 700 مخالفة متعلقة بعدم احترام البروتوكول الصحي الوقائي على مستوى المساحات التجارية ووسائل نقل للمسافرين.

و بعد أن أكد محافظ الشرطة سمير طوطاح، أن الهدف الأساسي من هذه الاجراءات الردعية هو الحد من انتشار الفيروس وحث المواطنين على الحذر أكثر، تأسف في السياق حيال " لا مبالاة " البعض اتجاه هذا "الخطر الغير مرئي المحدق بالصحة العمومية "، مبرزا أهمية "وعي المواطنين بخطورة الوضع و احترام اجراءات الحجر و البروتوكول الصحي الوقائي من اجل الخروج بسلام من هذه الأزمة الصحية".

و يجدر بالذكر أن الوضعية الوبائية قد تفاقمت بولاية البويرة خلال الأسابيع الماضية، اثر ارتفاع حالات الإصابة عبر مختلف المناطق سيما مشدالة وبشلول والأصنام وعين بسام وتاغزوت وبرج اخريس، وفق مصالح مديرية الصحة و السكان.