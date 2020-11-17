من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.90 مليون برميل في اليوم وأن يرتفع العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 0.95 مليون برميل في اليوم، حسب بيان للاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية المشتركة بين دول أوبك و خارج أوبك.

و شارك وزير الطاقة ورئيس مؤتمر أوبك، عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء، بتقنية التواصل المرئي عن بعد في هذا الاجتماع الذي سبقه اجتماع اللجنة التقنية المشتركة التي جمعت خبراء من الدول الأعضاء و غير الأعضاء بالأوبك.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع حالة سوق النفط العالمية وآفاقها على المدى القريب، كما أخذت علما بمستويات الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج الطوعي من قبل الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر أكتوبر 2020 يضيف نفس المصدر.

و وفقا للجنة التقنية لعام 2020 من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.3 بالمائة، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 9.75 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن ينكمش المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك بـ 2.43 ميجابايت.

و بالنسبة لعام 2021، من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة + 4.4 بالمائة، وأن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 5.90 مليون برميل في اليوم، وأن يرتفع العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 0.95 مليون برميل في اليوم.

و أكدت اللجنة الوزارية إنها تهتم بشكل خاص بتطور الوباء، الذي يثير القلق مرة أخرى في العديد من بلدان نصف الكرة الشمالية، وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي والطلب على النفط.

ومع ذلك، يقول البيان، مع الآمال التي أثيرت من خلال اكتشاف لقاح وبفضل تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج الطوعي في دول أوبك +، من المفترض أن يشهد سوق النفط تحسنًا كبيرًا في أساسياته العام المقبل.