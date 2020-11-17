في انتظار الكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح مديرية الصحة والسكان بولاية المدية المتعلقة بتحديد بؤر انتشار وباء كوفيد 19 و في إطار الجهود المتواصلة لمجابهة فيرس كورونا الذي هو في منحى تصاعدي ، جندت مصالح الولاية كل امكانياتها بالتنسيق مع مختلف المصالح للوقاية منه حيث انطلقت مساء اليوم الثلاثاء حملة تعقيم واسعة النطاق استهدفت تطهير الفضاءات والاماكن العمومية بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين من مؤسسات الدولة والجمعيات الفاعلة وممثلي المجتمع المدني، وشملت العملية دائرة البرواڨية حيث تتواصل الى غاية اللحظة عملية تطهير وتعقيم مختلف الاحياء والفضاءات والساحات.



وتاتي العملية تثمينا للجهود المتواصلة لمجابهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وهو ما يحظى بالمتابعة الشخصية من قبل والي الولاية الذي دعا الى ضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير المتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة التي تبقى في ظل الوضع الراهن الموانع الوقائية الكفيلة بوقف انتشار الداء. مؤكدا على المواطنين بضرورة آداء دورهم في مكافحة انتشار الداء عبر الامتثال للاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من هذا فيروس.