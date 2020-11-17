شباب بلوزداد-اتحاد الجزائر بداية من الساعة 20:30 دون جمهور

رياضة
17 نوفمبر 2020 () - م.خ/ واج
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أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء, أن مباراة  كأس الجزائر الممتازة لكرة القدم, بين شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر, المقرر يوم السبت 21 نوفمبر بالملعب الاولمبي 5 جويلية ستنطلق على الساعة 20سا30د بدون حضور الجمهور.   

وتأتي مباراة كاس الجزائر الممتازة,  لتدشين انطلاق الموسم الكروي 2020- 2021 وتشكل الموعد الرياضي الرسمي الاول , ثمانية  اشهر بعد توقيف المنافسات بسبب فيروس كورونا.     
    
وتحسبا لهذه المباراة, كانت الهيئة الكروية الجزائرية  قد عقدت اجتماعا يوم الاحد الماضي مع ممثلي الناديين  العاصميين , لمناقشة الجانب التنظيمي لهذا اللقاء الذي سينشط دون جمهور , بسبب وباء كوفيد - 19.

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