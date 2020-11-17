أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء, أن مباراة كأس الجزائر الممتازة لكرة القدم, بين شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر, المقرر يوم السبت 21 نوفمبر بالملعب الاولمبي 5 جويلية ستنطلق على الساعة 20سا30د بدون حضور الجمهور.



وتأتي مباراة كاس الجزائر الممتازة, لتدشين انطلاق الموسم الكروي 2020- 2021 وتشكل الموعد الرياضي الرسمي الاول , ثمانية اشهر بعد توقيف المنافسات بسبب فيروس كورونا.



وتحسبا لهذه المباراة, كانت الهيئة الكروية الجزائرية قد عقدت اجتماعا يوم الاحد الماضي مع ممثلي الناديين العاصميين , لمناقشة الجانب التنظيمي لهذا اللقاء الذي سينشط دون جمهور , بسبب وباء كوفيد - 19.