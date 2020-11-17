أفادت وسائل إعلام بأن وزير الطاقة عبد المجيد عطار، الذي يتولى حاليا رئاسة أوبك، قد أبلغ وزير النفط النيجيري في ٍرسالة داخلية يوم الثلاثاء، أن أي محاولة لتغيير حصص الإنتاج قد تؤدي لانهيار سوق النفط.



وكانت نيجيريا في رسالة أخرى، قد طلبت خط أساس جديدا لإنتاجها النفطي في ظل اتفاق أوبك الحالي لخفض إمدادات النفط، طالبة استثناء خامها من التخفيضات.



وقالت مصادر في أوبك+ إن خيارا يلقى تأييدا بين الدول الأعضاء في المجموعة هو إبقاء التخفيضات القائمة البالغة 7.7 مليون برميل يوميا لمدة بين ثلاثة وستة أشهر، بدلا من تقليص التخفيضات إلى 5.7 مليون برميل يوميا في جانفي.



ومن المقرر أن يعقد اجتماع أوبك+ الموسع في 30 نوفمبر وأول ديسمبر لتحديد سياسة الإنتاج في العام المقبل.



وازداد النفط تراجعا اليوم عن مستوى 44 دولارا للبرميل، رغم أنه تلقى دعما من آمال في لقاح لكوفيد-19 ووسط توقعات في الأيام القليلة الماضية باتخاذ أوبك+ المزيد من الخطوات.