أعلنت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إنشاء لجنة لدراسة انشغالات عمالها والتكفل بمختلف المشاكل والصعوبات المهنية.

وجاء في بيان المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر:

"تنفيذا لتعليمات السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تنهي المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر إلى علم كافة عاملات وعمال المؤسسة، إنشاء لجنة تعنى بدراسة مختلف انشغالاتهم المهنية والتكفل بها، لاسيما ما تعلق منها بـ:



- الشروع في تسوية وضعية العمال الذين يشغلون مناصب غير المذكورة في مقررات تعيينهم (Faisant fonctions: cas de promotion)

- النظر في ملف العمال الذين يشتغلون بالتوقيت الجزئي،

- دراسة ملفات العمال الموقوفين تحفظيا والمسرحين،

- تسوية حالات الترقية الأفقية والعمودية؛

- العمل على وضع برامج تكوين وتحيينها؛

- التكفل بمختلف المشاكل والصعوبات المهنية المعبر عنها؛

- دراسة الانشغالات العالقة لاسيما تلك المتعلقة بالمنح.



كما وتؤكد المؤسسة، مرة أخرى، أن عنصرها البشري يبقى المورد النفيس الذي تنبني عليه كل سياساتها، هذا المورد الذي أبان عن التزام رفيع وحس عال بالمسؤولية، لاسيما خلال الظرف الصحي الراهن المتسم بتفشي جائحة كوفيد-19، بل ورفع من وتيرة عمله، سواء من حيث حجم أوقات العمل أو الخدمات المقدمة.



في الأخير، وإذ تقف مؤسسة بريد الجزائر، إطارات وأعوانا، وقفة إجلال وترحم على من وافته المنية من زملاء المهنة، سائلين المولى أن يرزق جميع المرضى الشفاء العاجل. كما تؤكد المؤسسة أن التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لعمالها يبقى أوكد التزاماتها إزاءهم".