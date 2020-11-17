أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره الألماني بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.



وتناوب على تسجيل سداسية المنتخب الإسباني، فيران توريس ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 33 و55 و72، وألفارو موراتا (د.17) ورودريغو هيرنانديز (د.38) ومايكل أوريازابال (د.89).

وبهذا الفوز العريض، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة وانتزع صدارة المجموعة الرابعة للمستوى الأول من المنتخب الألماني الذي تجمد رصيده عند 9 نقاط في مركز الوصافة.



وتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، ليلحق بالمنتخب الفرنسي الذي ضمن التأهل للمربع الذهبي في وقت سابق كمتصدر عن المجموعة الثالثة للمستوى الأول.