ينظم مخبر البحث التاريخي مصادر وتراجم بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة ندوة دولية عبر تقنية التحاضر عن بعد ”زوم”، بعنوان ”الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة”، وذلك يوم الخميس 26 نوفمبر الجاري في السادسة مساء بتوقيت الجزائر 18.00 والثامنة مساء بتوقيت مكة ”20.00” وسيكون الأستاذ حنيفي هيلالي منسق الندوة.



تشارك في الندوة نخبة من الأساتذة من مختلف جامعات الوطن وجامعات عربية وأوروبية، حيث يقدم الدكتور لخضاري لخضر من جامعة وهران 1 مداخلة بعنوان ”المتعلق التأصيلي لمنظومة التسامح عند الأمير عبد القادر الجزائري”، والأستاذ حمدادو بن عمر من نفس الجامعة ندوة بعنوان ”بين ثنائية الكتابة عند الأمير عبد القادر ونساخيه”، فيما سيتطرق الأستاذ حنيفي هيلالي من جامعة سيدي بلعباس إلى ”الأمير عبد القادر والماسونية الفرنسية: أي علاقة في تاريخ الحركة؟”.

وسيتناول الأستاذ بومدين بوزيد، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، موضوع ”القيم الرمزية والتوظيف المعرفي والسياسي عند الأمير عبد القادر”، على أن يقدّم الأستاذ بوعرفة عبد القادر من جامعة وهران 2 مداخلة بعنوان ”القيم الإنسانية عند الأمير عبد القادر: النص والفعل”. ومن جامعة الوادي، يشارك الدكتور رضوان شافو بمداخلة تتناول ”قيم التسامح والوفاء بالعهد، من خلال رسائل الأمير الجزائري”، فيما سيشرح الأستاذ الغالي الغربي من جامعة المدية، علاقة ”الأمير عبد القادر والدولة العثمانية”، وسيعود الدكتور بلعربي محمد من جامعة قسنطينة 3 إلى موضوع ”رمزية الأمير عبد القادر من خلال الصور الفوتوغرافية الفرنسية”.



وتشرح الدكتورة متاجر صورية من جامعة سيدي بلعباس موضوع ”الأمير عبد القادر ونابوليون بونابرت: دراسة في مشروع الجزائر مملكة عربية”، كما ستتضمن الندوة موضوع ”أخلاقيات وإنسانية الأمير عبد القادر: تعامله مع أسرى الحرب الفرنسيين نموذجا” للدكتورة حرشوش كريمة من جامعة تيارت، ومشاركات أخرى قيّمة من مختلف جامعات الوطن، سيتسنى للراغبين متابعتها عبر تقنية ”زوم”.



كما يشارك من دولة قطر الأستاذ فيدوح عبد القادر بمحاضرة بعنوان ”البعد الإنساني في شخصية الأمير عبد القادر”. ومن الكويت الدكتور عايد عتيق الجريد في مداخلة بعنوان ”الأمير عبد القادر الجزائري في عيون الصحف الكويتية في منتصف القرن العشرين”، وتقدّم الدكتورة بلقاسم فايد عيشاوي من جامعة أليكانت بإسبانيا، موضوع ”البعد العسكري في حياة الأمير عبد القادر”، ويشارك من معهد أصول الدين جامعة الزيتونة بتونس، الطالبة دفار فتيحة والأستاذ بوزغيبة محمد بعنوان ”المرجعية الشرعية لزعامة الأمير عبد القادر الجزائري”، فيما تقدّم الدكتورة هند فخري من جامعة الموصل بالعراق، مداخلة حول ”الأمير عبد القادر الجزائري: نموذجا لزعيم المقاومة المتنور”.