أفادت وزارة الدفاع الصحراوية في بلاغ يحمل رقم 5، أن مقاتلي جيش التحرير الشعبي يواصلون لليوم الخامس على التوالي ضربات مخابئ العدو على طول جدار الذل و العار.

وقالت الوزارة، "تتواصل لليوم الخامس على التوالي ضربات مقاتلي جيش التحرير الشعبي على مخابئ العدو على طول جدار الذل والعار، مخلفة أضرارا بشرية ومادية ، بحسب البلاغ العسكري رقم 05 الصادر الثلاثاء عن المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي".

وذكر المصدر، أن الأبطال كعادتهم واصلوا شن هجماتهم الناجحة على معاقل العدو مسجلين بذلك أروع الأمثلة العالمية في الشهامة والاقدام، خلال حربنا التحريرية المظفرة.

وتواصلت الضربات منذ الصباح الباكر من نهار أمس 17 /11/ 2020 على مخابئ العدو مخلفة أضرارا بشرية ومادية، حيث تم تسجيل:

ـ قصف نقطة الإنذار 51 من الفيلق 29 من قطاع أمقالا على الساعة 06:40 صباحا.

ـ قصف مركز على القاعدة 19 من قطاع المحبس من 09:40 إلى 10:07.

ـ قصف القاعدة 08 من الفيلق 70 من قطاع حوزة من الساعة 13:00 إلى 13:15 بفدرة العش.