تعرفت البشرية على القهوة قبل بضعة قرون فقط، فهي حديثة نسبيا مقارنة بالشاي، وبدأت قصة القهوة منذ 500 سنة فقط في إثيوبيا، ثم انطلقت بعدها في اليمن، ولذلك نجد أن من الطرق المشهورة لتحضير القهوة في العالم ما يعرف بقهوة موكا (Mocha)، وأصل التسمية يعود لاسم مدينة المخا الساحلية (غربي اليمن).

وعلى الصعيد العالمي، يتصدر الهولنديون شعوب الأرض في استهلاك القهوة بمعدل 8.3 كيلوغرامات للفرد، حسب إحصاء عام 2020، طبقا للمنظمة الدولية للقهوة (International Coffee Organization)، وفي المرتبة الثانية عالميا نجد فنلندا (7.8 كيلوغرامات)، ثم السويد (7.6 كيلوغرامات)، فالنرويج (6.6 كيلوغرامات)، ثم كندا (5.5 غرامات).

وفي ما يلي أكثر الشعوب العربية استهلاكا للقهوة: لبنان: 4.1 كيلوغرام للفرد سنويا، قطر: 3.9 كيلوغرام، البحرين: 3 كيلوغرام، الكويت 2.3 كيلوغرام، الأردن: 2 كيلوغرام ، الجزائر: 1.6 كيلوغرام، تونس: 1.4 كيلوغرام، الإمارات: 1.1 كيلوغرام ،عمان: 1 كيلوغرام ، المغرب: 0.6 كيلوغرام، السودان: 0.3 كيلوغرام، مصر: 0.2 كيلوغرام ، السعودية: 0.1 كيلوغرام، العراق: 0.09 كيلوغرام .

وتتصدر الجزائر قائمة أكبر الدول المستوردة للقهوة عربيا بـ (126 ألف طن)، ثم السعودية (102 ألف)، فلبنان (50.8 ألفا) ثم المغرب (44.8 ألفا) ثم السودان (44.4 ألفا)، فيما تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المستوردة للقهوة في موسم 2019-2020 بنحو 1.6 مليون طن، تليها اليابان (444 ألف طن)، فروسيا (282 ألف طن)، ثم كندا (240 ألف طن)، وخامسا كوريا الجنوبية (150 ألف طن).

كانت البرازيل أكبر الدول المنتجة في العالم في موسم 2019-2020 بـ 3.5 ملايين طن، ثم فيتنام (1.8 مليون طن)، فكولومبيا (846 ألف طن)، ثم إندونيسيا (666 ألفا) فإثيوبيا (462 ألف طن). وهناك دولة عربية وحيدة ضمن قائمة منتجي القهوة هي اليمن، إذ بلغ إنتاجها 6 آلاف طن.