توفي ليلة أمس شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بالمدخل الغربي لمدينة تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر "7 كيلومتر عن عاصمة ولاية جيجل".

وحسب مصالح الحماية المدنية التي تدخلت لإجلاء الضحايا مدعومة بوسائل تابعة لكل من وحدة أولاد صالح، وحدة ميناء جن جن والوحدة الرئيسية، فإن الحادث وقع في حوالي الساعة العاشرة ليلا بالطريق المحاذي لمديرية الخدمات الجامعية،

ونجم عن اصطدام شاحنة من نوع سوناكوم بسيارة سياحية من نوع رونو 21. ذات المصالح أشارت إلى أن الحادث تسبب في وفاة شخصين في عين المكان ويتعلق الأمر بسائق السيارة وأحد مرافقيه، في حين أصيب ثلاثة آخرون بجروح كانوا كذلك على متن السيارة، أحدهم نقل إلى مستشفى محمد الصديق بن يحي في حين تم تحويل اثنين إلى مستشفى مجدوب السعيد بمدينة الطاهير.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث الذي وقع تزامنا وفترة سريان الحجر المنزلي المطبق على الولاية في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.