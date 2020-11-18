أصدرت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليمة وجهتها إلى مديري الشؤون الدينية والأئمة، لتخصيص موضوع وجوب حفظ النفس باحترام تدابير الوقاية الصحية والتباعد الجسدي في خطبة الجمعة المقبلة.

وأفادت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "أنه نظرا للارتفاع المحسوس في عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى الوطني، تدعو وزارة الشؤون الدينية، الأئمة إلى التركيز على موضوع وجوب حفظ النفس باحترام تدابير الوقاية في خطبة الجمعة القادمة الموافق ليوم 20 نوفمبر 2020".

وأضاف البيان، أن "الوزارة تدعو إلى ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية في الخرجات الميدانية التي دأب الأئمة على القيام بها، لنشر ثقافة الوقاية الصحية واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي وتوزيع الأقنعة الواقية".

كما دعت الوزارة للتنسيق مع السلطات الولائية وعلى الخصوص مديرية الفلاحة ومحافظات الغابات من أجل القيام بحملة تطوعية للتشجير انطلاقا من ساحات المساجد.