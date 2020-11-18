أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تخصيص 1800 سرير إضافية عبر الوطن للمرضى المصابين بكوفيد 19 في ظل المنحى التصاعدي لهذا الداء.

وأبرز رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة البروفسور مصطفى خياطي في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بهذه الوتيرة المتسارعه كان متوقعا بعد الدخول الاجتماعي منبها إلى أن نسبة الإصابة العالية المسجلة بولايات شرق البلاد تفسر ارتفاع معدل الكثافة السكانية .

ودعا في هذا السياق، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للقضاء على هذا الوباء.