جهزت الجزائرية للمياه بالمدية ثلاثة آلاف عداد لربط سكان مناطق ظل عبر مداشر سبع بلديات بمختلف جهات الولاية.

وبحسب بيان لوحدتها بالمدية، اليوم فقد أسندت عملية ربط المستفيدين وإيصال الماء إلى ديارهم بالعدادات إلى 17 مؤسسة مصغرة في إطار اتفاقيات تم إبرامها ناهيك عن تسخير مختلف فروع الوحدة بالدوائر لإنجاز هذه العملية التي وصفت بالموسعة في إطار برنامج مسطر لإنهاء معضلة سوء تسيير الموارد المائية الموجهة للشرب والمشاكل القائمة حول لجوء إدارة البلديات إلى استصدار فواتير بطريقة الدفع الجزافي للزبائن الذين طالما تكررت شكاويهم حول المبالغة في حساباتها وعدم مطابقتها لكميات المياه المستهلكة ومطالباتهم بضمهم إلى شبكة الجزائرية للمياه قبل نهاية سنة 2021 وهو الهدف الذي تم الاتفاق عليه في عدة اجتماعات على مر العامين الماضيين .