أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم ارتفع بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم في أسبوع واحد منذ بداية الوباء.

وأفادت المنظمة العالمية المتخصصة بتسجيل 3 ملايين و977223 حالة إصابة جديدة و59699 حالة وفاة في العالم في فترة الأسبوع الممتد من 8 إلى 15 نوفمبر الجاري. وزاد كلا المعدلين بشكل كبير مقارنة بالأيام السبعة السابقة التي سجلت 3 ملايين و695495 حالة إصابة جديدة، ووفاة 54835 شخصا.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "على الرغم من استمرار المنطقة الأوروبية في الإبلاغ عن أكبر عدد من الإصابات (46 بالمائة) ، فقد انخفض هذا الأسبوع بنسبة 10 بالمائة (مقارنة بالأيام السبعة السابقة) بسبب زيادة التدابير في مجالي الصحة العامة والمجتمع".

وذكرت المنظمة أن القارة الأوروبية سجلت 1.840.085 حالة إصابة و29043 حالة وفاة في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر. وزاد عدد المصابين في الأمريكيتين بأكثر من 1.45 مليون في نفس الأسبوع ، وتوفي أكثر من 19 ألف شخص.

وفي منطقة جنوب شرق آسيا، أصيب بالعدوى أكثر من 373 ألف شخص، وتجاوز عدد الوفيات في سبعة أيام 4500 شخص.

أما الولايات المتحدة، فقد زاد عدد المصابين فيها خلال ذلك الأسبوع بأكثر من مليون، وفي الهند بأكثر من 306 آلاف، وفي إيطاليا بأكثر من 242 ألفا، وفي فرنسا بأكثر من 203 آلاف، وفي البرازيل بأكثر من 179 ألفا.

وجاءت بريطانيا تالية في الترتيب، حيث سُجل هناك ما يقرب من 173 ألف إصابة جديدة في سبعة أيام، وفي بولندا أكثر من 169 ألفا، وروسيا أكثر من 151 ألفا، وألمانيا قرابة 132 ألفا، وإسبانيا أكثر من 87 ألفا.