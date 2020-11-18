كشف الدولي الجزائري فوزي غلام مدافع نابولي الإيطالي بأنه لن يستطيع طلب العودة إلى المنتخب الوطني مجددا بعد فترة غياب طويلة. وفي حديثه على انستغرام رفقة الإعلامي بلعباس بوعيسي الذي يشتغل بقنوات شبكة "ببين سبور" القطرية قال غلام :" اليوم لا يمكنني طلب العودة مجددا إلى صفوف المنتخب الوطني، لأني لا أشارك مع النادي، عليك أن تكون في المستوى وتظهر ذلك رفقة فريقك."

وأضاف:" عندما لا تلعب هناك القليل من الشك حول حالتك البدنية، إذا كان الناس لا يرون أنك تستحق اللعب في مستوى معين، لا مجال للنقاش، هكذا هي الأمور."

وأردف اللاعب السابق لسانت إيتيان الفرنسي:" الجميع يقول بأني مرتبط بالمنتخب الوطني، لكن أنا مرتبط ببلدي الجزائر، هناك المنتخب الوطني لأنني أمارس كرة القدم، لكن أنا مرتبط بوطني." وختم فوزي غلام كلامه قائلا:" بعد الجانب البدني، يجب أن تكون بخير، لا يجب عليك أن تأتي في ظروف سيئة "المنتخب أو الفريق" وإلا ستخسر مكانك لمن هو أفضل..اليوم أنا بخير وأقوم بعملي رفقة فريقي وبعدها سنرى."