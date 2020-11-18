أوقفت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس ولاية الشلف، خمسة أشخاص مشتبه فيهم بالإقدام على إضرام النيران بغابات بلدية وادي قوسين (شمال شرق الولاية ) ليلة السادس إلى السابع من الشهر الجاري ضمن سلسلة الحرائق التي مست عدة ولايات بالوطن، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أنه وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم بالإقدام على إضرام النيران عبر أربع غابات ببلدية وادي قوسين دائرة بني حواء (شمال شرق الشلف). واستنادا لذات المصدر، تمت هذه العملية على إثر التحريات التي باشرتها ذات الهيئة الأمنية لمعرفة الأسباب الرئيسية للحرائق، حيث تم تكثيف عنصر الاستعلام وتحديد هوية المتسببين في هذه الكارثة البيئية التي خلفت خسائر معتبرة في الثروة الغابية والحيوانية وكذا ممتلكات الفلاحين والسكان المجاورين للغابة.

وفي سياق متصل، لفت البيان إلى توقيف 10 أشخاص آخرين عن قضية التعدي على ملكية الغير والأملاك الغابية. ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتنس فور الانتهاء من التحقيق في هذه القضية.