اختتمت أمس الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. وبعد التغييرات التي عرفها برنامج المواجهات التي تأجلت بسبب فيروس كورونا، من المقرر أن تستأنف السباق نحو العاصمة ياوندي في 22 مارس القادم.

وتم تقسيم 48 منتخبًا إفريقيًا إلى 12 مجموعة، كل مجموعة بها 4 منتخبات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، باستثناء المجموعة السادسة يتأهل منها منتخب واحد ، لأنها تضم منتخب الكاميرون صاحب الضيافة ، وبذلك يتواجد بالبطولة 24 منتخبًا إفريقيًا من أجل التاج الإفريقي.

ترتيب المجموعة الثامنة بعد الجولة الرابعة : الجزائر 10 ن زيمبابوي 5 ن بوتسوانا4 ن زامبيا 3 ن.

برنامج مباريات الجولة الخامسة زامبيا ـ الجزائر 22 مارس 2021، بوتسوانا ـ زيمبابوي 22 مارس 2021 .

برنامج الجولة السادسة والأخيرة الجزائر- بوتسوانا 30 مارس 2021، زيمبابوي ـ زامبيا 30 مارس 2021.