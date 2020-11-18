فككت كل من مصالح الشرطة بأمن دائرة عين الترك والأمن الحضري بوسفر بولاية وهران أمس الثلاثاء، ثلاث شبكات كانت تخطط لتنظيم عملية إبحار سرية من شاطئ معزول ببوسفر باتجاه السواحل الإسبانية مع توقيف 8 أشخاص مسبوقين قضائيا وحجز قاربين مدججين بمحركين أحدهما بقوة 115 حصانا وآخر بقوة 80 حصانا وبوصلتين إلى جانب 3 مركبات ومبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم.

واستغلت مصالح الأمن سالفة الذكر معلومات مؤكدة مفادها قيام شبكات إجرامية بتنظيم رحلات إبحار سرية نحو أوروبا مقابل منفعة مالية انطلاقا من أحد شواطئ دائرة عين الترك لتباشر تحرياتها الميدانية التي تمخض عنها تحديد هويتهم ومكان تواجدهم. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيف أفراد هذه الشبكات تباعا مع حجز المعدات والعتاد البحري المخصص في الإبحار السري الذي سلف ذكره مع المركبات الثلاث التي كانت تنقله.

وتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين سيحالون بموجبه على العدالة لمتابعتهم بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين عن طريق تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى.