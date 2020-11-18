تحدث مدرب شبيبة القبائل يامن الزلفاني عن آخر تحضيرات الفريق تحسبا لانطلاق الموسم الكروي في 28 من نوفمبر الجاري.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للكناري على فايسبوك قال التقني التونسي : "بعد ثلاثة أيام راحة، عدنا إلى أجواء العمل، لم يبق الكثير، 11 يوما وتنطلق المنافسة، نحضر في ظروف جيدة وبمعنويات مرتفعة، الكل مركز وبحول الله سنكون في الموعد."

وأردف :" لن نخوض مباريات ودية لأننا متخوفون من الإصابات قبل انطلاق الموسم، أنا متفائل بخصوص ما نقوم به، على اللاعبين التأكيد في الميدان للظفر بمكانة في التشكيلة."

وأوضح الزلفاني بخصوص نظام المنافسة:" أعتقد أن نظام البطولة بفوجين أمر مثالي، سوف نستغرق تقريبا 11 شهرا لإنهاء هذا الموسم، هناك المنافسات الإفريقية الأمر مستحيل اللعب 38 جولة."

وواصل حديثه:" البعض غبر واع تماما، لم نلعب أي مباراة رسمية منذ 9 أشهر، مثلا في الدوري الإنجليزي بلغ عدد الإصابات 120 إصابة، أفضل تقليل عدد المواجهات."

ولم يستبق يامن الزلفاني الأمور بخصوص المشاركة الإفريقية وكشف بأن الكناري سيسير مشواره مباراة بمباراة وعند التأهل للمجموعات يكون هناك كلام آخر.