أعلن المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، فيصل زيتوني، اليوم الأربعاء بالبليدة، عن استكمال نهاية السنة الجارية عملية توزيع 30 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل" موزعة عبر معظم ولايات الوطن وهي العملية التي كانت قد انطلقت بداية الشهر الجاري.

وأوضح زيتوني لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش حفل بدء تسليم مفاتيح 4605 وحدة سكنية من صيغة عدل لمكتتبي 2013، أن" الوكالة وبالتنسيق مع مختلف ولاة الجمهورية سطرت برنامجا لتوزيع 30 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجاز عبر معظم ولايات الوطن على غرار ولايات تيبازة ومعسكر وكذا البليدة على أن تستكمل العملية نهاية السنة الجارية".

وفي هذا الإطار انطلقت اليوم بولاية البليدة عملية تسليم مفاتيح 4605 وحدة سكنية من صيغة عدل لمكتتبي ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة لسنة 2013، موزعة على مستوى خمسة مواقع بالمدينة الجديدة بوينان، وفقا لما ذكره مدير الوكالة الجهوية لتطوير السكن وتحسينه فؤاد مقارني، الذي أشار إلى توفر هذه الأحياء الجديدة على مختلف المرافق الضرورية التي يحتاجها السكان.

وقد سلمت بمقر الولاية مفاتيح شقق لـ 30 مكتتبا وستستكمل العملية على مراحل إلى غاية الانتهاء من توزيع 4605 مسكن.

من جهته أعلن والي الولاية كمال نويصر، عن الشروع ابتداء من الثلاثي الأول من السنة المقبلة في توزيع حصة من سكنات عدل الجاري انجازها على مستوى القطب السكني الصفصاف أعالي بلدية مفتاح (شرق الولاية) وهي العملية التي ستتبع بأخرى لتوزيع حصص من السكنات المنجزة بالقطب السكني سيدي سرحان المحاذي للمدينة الجديدة بوينان.