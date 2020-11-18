في إطار تجسيد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وضمان التباعد بادر، اليوم الأربعاء، بريد ولاية المدية تحت إشراف والي المدية جهيد موس باستغلال فضاءات دور الشباب عبر بلديات شلالة العذاورة، بني سليمان، تابلاط، قصر البخاري، والشهبونية حيث تمّ تنصيب مكاتب بريد مؤقتة وتجهيزها بكل الضروريات لضمان التباعد الجسدي وكذا تطبيق البروتوكول الوقائي من أجل تمكين فئة المتقاعدين من سحب معاشاتهم في ظروف مريحة والتقليل من الضغط الذي تشهده المراكز البريدية دون الحديث عن مشكل قلة السيولة .

هذا وقد شارك في الأمور التنظيمية الخاصة بالعملية بالإضافة إلى مستخدمي قطاع البريد أمن دائرة شلالة العذاورة، ومديرية الشباب والرياضة وبعض الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني، العملية هذه لقيت استحسان المواطنين وارتياحهم، كما ينتظر تعميمها في قادم المرّات على الأقل بالنسبة لمكاتب البريد الخاصة بكبريات المدن التي تعرف توافدا معتبرا للمواطنين لاسيما في يومي 18 و19 من كلّ شهر .