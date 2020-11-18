قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي أنه يرغب بشدة في أن يكون جميع اللاعبين حاضرين قبل الدخول في المعسكر الإعدادي الذي يسبق لقاء زامبيا شهر مارس القادم لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكان 2021 بالكاميرون.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للفاف أكد بأن اللقاء الأخير أمام بوتسوانا سيمنح فيه الفرصة للعناصر التي لم تلعب كثيرا في صورة السعيد بن رحمة، آدم وناس، هاريس بقلبة، فريد بولحية، مهدي زرقان.

وأضاف :" أتمنى عودة هشام بوداوي، يوسف عطال ويوسف بلايلي الذي سنحاول استعادته للالتحاق بالقاطرة، هناك أيضا مديوب الذي كان يعاني من مشكل في الظهر ونأمل أن يستعيد عافيته لنرى ما يستطيع أن يقدمه. وختم بلماضي كلامه " يمكن رؤية بعض اللاعبين الذين ينشطون في هولندا، البرتغال في منصب الظهير خصوصا وأن رامي بن سبعيني سيكون معاقبا ولن يكون حاضرا خلال مواجهة زامبيا."