أصدر مجلس قضاء الجزائر في جلسة الاستئناف، اليوم الأربعاء، حكما في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت بـ 14 سنة سجنا نافذا.

فيما أدين الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 5سنوات سجنا نافذا. كما أدين رشيد طحكوت بـ 5 سنوات سجنا نافذا منها سنتين غير نافذة،

فيما تم إدانة حميد وبلال طحكوت بـ 3 سنوات سجنا منها سنة ونصف عير نافذة.

وسلط مجلس القضاء عقوبة 18 شهرا حبسا غير نافذة في حق الوزيرين السابقين للصناعة والنقل والأشغال العمومية على التوالي يوسف يوسفي وعمار غول مع تأييد حكم البراءة للوزير السابق عبد الغني زعلان من التهم المنسوبة إليه.

فيما أيد عقوبة سنة سجنا موقوفة النفاذ لمدير "إيتوزا" السابق بلميلود عبد القادر ومدير الخدمات الجامعية السابق بوذراع كريم.

ويتابع المتهمون في عدة قضايا منها الحصول على امتيازات غير مبررة، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.