تواصل الجزائر تسجيل أرقام مخيفة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد ما يبين التدهور الكبير الذي تعرفه الوضعية الوبائية في البلاد مؤخرا.

وأعلنت لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأربعاء، إحصاء 1038 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم تسجله الجزائر منذ بداية انتشار الوباء أواخر شهر فيفري 2020.

وكانت الجزائر قد تجاوزت أمس الثلاثاء حاجز الألف إصابة يومية لأول مرة بتسجيل 1002 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 69629.

وأضاف الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، أن 12 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و14 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 22 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

كما كشفت نفس اللجنة عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد الوفيات الجديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" والتي بلغت الـ20 حالة لأول مرة منذ فترة طويلة، ما جعل العدد الإجمالي للوفيات يصل إلى 2203.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 46326 بعد تسجيل 627 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، كما يتواجد 43 مريضا حاليا في العناية المركزة.