تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة باب العسة التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص مبحوث عنه محل أمر بالقبض.

جاءت العملية على إثر مداهمة للشرطة عبر شوارع وأحياء المدينة أسفرت عن توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 26 سنة، مبحوث عنه محل أمر بالقبض من طرف العدالة عن قضية " تهريب المهاجرين مع توافر ظرف تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيع تعرضهم له "، بعد تحويل الشخص المشتبه فيه الى مقر الأمن و إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي قدم الموقوف بموجبه أمام نيابة الإختصاص.