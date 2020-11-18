أعلنت وزارة الشباب والرياضة إجراءات وقائية جديدة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطلبت الوزارة في مراسلة بعثت بها أمس الثلاثاء إلى مختلف الاتحاديات والجمعيات التابعة لها، بغلق كل القاعات متعددة الرياضات، فضاءات اللعب ودور الشباب، لمدة 15 يوما.

كما منعت الوصاية ايضا، كل التجمعات على مستوى الهيئات الفدرالية، بما فيها الاجتماعات ذات طابع تنظيمي.

وتعتبر أندية الرابطة الأولى لكرة القدم ورياضيي النخبة الذين يحضرون للاستحقاقات الدولية المقبلة، منها الألعاب الاولمبية والبرالمبية 2021 بطوكيو، الوحيدين المستبعدين من الإجراءات التي أقرتها الوزارة الوصية.