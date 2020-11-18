أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن الجزائر ستعمل على اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد فور عرضه في السوق.

وفي تعليقه على الأخبار الأخيرة المتعلقة باكتشاف لقاحات ضد "الكوفيد-19"، ذكر الوزير الأول، خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم الأربعاء بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بضرورة اقتناء اللقاح بالنسبة للجزائر، في أقرب الآجال، بمجرد عرضه في السوق.

وحسب بيان الوزارة الأولى فقد طلب جراد من وزير الصحة مواصلة الجهود التي تصب في هذا الاتجاه.

من جهة أخرى، أصدر الوزير الأولى تعليماته إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة للسهر على تكثيف عمليات مراقبة الامتثال للبروتوكول الصحي الموضوع على مستوى الـمدارس العمومية والخاصة، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما شدد جراد –حسب نفس البيان- على ضرورة تنظيم زيارات فرق الصحة الـمدرسية بشكل دائم للتحقق من صحة التلاميذ والـمعلمين ومستخدمي الـمدارس، والإكماليات والثانويات.