أكد رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار اليوم الأربعاء ، أنه "فوجئ" بالتغيير في مواقف بعض الأندية التي طالبت بمراجعة نظام المنافسة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، الذي تم اعتماده في أوت الفارط بصيغة 38 جولة.

وصرح مدوار اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: "في شهر أوت الماضي، اختارت الأندية بالإجماع بطولة تضم 20 ناديًا و38 جولة. واليوم لا أفهم تحول رأي بعض الفرق التي تريد تغييرًا آخر، بدعوى الوضع الصحي المرتبط بكورونا فيروس. لم يغير أي بلد في العالم نظامه التنافسي بسبب الجائحة. علينا أن نتكيف مع الوضع".

وأضاف مسؤول الرابطة: "خمسة أندية في المجموع تريد مراجعة هذا النظام، في حين أن ناد آخر من الغرب بعث مراسلة لتغيير الصيغة، قبل أن يتراجع. شخصيا ليس لدي أي موقف بشأن هذا الموضوع. سأقدم تظلمات هذه الأندية يوم الخميس بمناسبة اجتماع المكتب الفيدرالي الذي سيفصل في الموضوع".

واقترحت بعض الأندية مثل اتحاد الجزائر، أهلي برج بوعريريج، أو حتى شبيبة الساورة، على الهيئات الكروية الوطنية صيغة جديدة تضم مجموعتين من عشرة فرق لكل منهما (وسط الشرق، وسط غرب)، يليها اللعب على دورة اللقب ودورة السقوط، بدلاً من بطولة كلاسيكية تتشكل من 38 جولة.

وفي تصريحات أدلى بها الجمعة الماضي للصحافة الوطنية، أكد رئيس الاتحادية، خير الدين زطشي، بأنه مستعد للتحادث مع رؤساء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يرغب أغلبهم في مراجعة صيغة المنافسة بـ 38 جولة.

وقال رئيس "الفاف": "إذا كانت أغلب الأندية ترغب في مراجعة صيغة المنافسة باعتمادها لبطولة بمجموعتين، فأنا مستعد للتحادث معها. لست ضد هذه الفكرة, لكننا سنتطرق للموضوع و دراسة إيجابيات و سلبية هذه الصيغة. أريد أن أوضح بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول هذه المسألة. وإلى إشعار آخر, فإن بطولة ب 38 جولة لا زالت قائمة".