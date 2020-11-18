أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تنس (الشلف) مساء اليوم الأربعاء بإيداع 5 أشخاص متورطون في إضرام النيران بغابات واد قوسين بدائرة بني حواء (شمال شرق الولاية) رهن الحبس المؤقت، حسبما أفاد به بيان صادر عن ذات الجهة القضائية.

وأوضح البيان أنه و"تفاديا لانتشار معلومات مغلوطة بخصوص الحرائق التي نشبت بغابات بلدية واد قوسين دائرة بني حواء، وبعد المعاينة الأولية والتقنية لمكان اندلاع الشرارة الأولى للحريق، يظهر أن هذا الأخير كان بفعل فاعل ومتعمد، الأمر الذي أدى لإسداء تعليمة نيابية لمصالح الدرك الوطني من أجل فتح تحقيق ابتدائي وتحديد هوية الفاعلين".

و استنادا لذات المصدر، "أفضى التحقيق الابتدائي الذي أجرته مصالح الدرك الوطني إلى احتمال تورط 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و 53 سنة في إضرام النيران، التي مست غابات بلدية واد قوسين, حيث تم تقديمهم أمام نيابة محكمة تنس اليوم الأربعاء عن جنايات, وضع النار عمدا في غابات مملوكة للدولة ، وضع النار عمدا في أشياء أدى امتدادها لإشعال النار في أملاك مملوكة للغير، وضع النار عمدا في حقول ومحاصيل موضوعة في رزم ملك للغير، وجنحة التعدي على الملكية العقارية".

وأبرز البيان أنه و"بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق، التمس وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق إصدار أمر بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت، حيث وبعد سماعهم من طرف قاضي التحقيق أصدر بحقهم أمر الإيداع الحبس المؤقت".

وكانت عدة حرائق بغابات بلدية واد قوسين قد اندلعت في السادس من الشهر الجاري، حيث ساهمت سرعة الرياح في عدم السيطرة عليها وبلوغها المحيط الخارجي للغابات وصولا إلى المناطق الآهلة بالسكان والمزارع الفلاحية وممتلكات خاصة للفلاحين، وهو ما تسبب في خسائر مادية معتبرة وكذا إتلاف حوالي 310 هكتارا من الغطاء النباتي.