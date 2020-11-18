شن، مساء اليوم الأربعاء مدراء الثاتويات قدموا من مختلف بلديات الولاية، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية، لولاية غليزان، منددين بالتوفيق التخفظي لزميلة لهم مديرة ثانوية أحمد قسوس ببلدية عمي موسى.

وقال المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لمديري الثاتويات في لائحة احتجاج موقعة من طرف المنسق الولائي تحوز "الخبر" نسخة منها، بأنهم ينددون بتوقيف في حق زميلتهم مديرة ثانوية أحمد قسوس بعمي موسى والذي صدر من طرف المسؤول الاول عن القطاع اليوم بسبب الانسداد الحاصل على مستوى المؤسسة منذ جوان 2020، حيث لم يتم معاينة الوضع وإيجاد حلول مرضية بين الطرفين.

كما نددوا بتجاهل الشريك الاجتماعي في الوساطة وفك النزاعات، وأكدوا على حق المديرة في العودة الى منصبها دون قيد أوشرط، مع الغاء قرار التوقيف .

ولقد هدد المدراء بتنظيم وقفة احتجاحية غدا الخميس.