أعنت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر رفع مستوى الحد الأقصى للمبالغ المالية المتاح سحبها عن طريق البطاقة الذهبية على مستوى الموزعات الآلية، إلى 50 ألف دج ابتداء من يوم غد الخميس.

وكانت ذات المؤسسة قد حددت سابقا الحد الأقصى بـ30 ألف دج بعد أزمة السيولة التي عرفتها مراكز البريد عبر الوطن.

وكشفت المؤسسة عن هذا القرار في منشور على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"،اليوم الأربعاء، مؤكدة أنه "يندرج في إطار التحسن الذي تشهده مؤخرا وفرة السيولة المالية في الشبكة البريدية على المستوى الوطني".

كما ذكرت مؤسسة بريد الجزائر أن "زبائنها الحائزين على البطاقة الذهبية بٳمكانية إجرائهم عمليات السحب على مستوى الموزعات التابعة لها و تلك التابعة للبنوك على حد سواء".