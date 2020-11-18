تنقل جهيد موس والي ولاية المدية مساء اليوم ببلدية بوسكن في زيارة فجائية بعد مرور أقل من 24ساعة على نشر الخبر لاحتجاج سكانها حول العيادة متعددة الخدمات ببوسكن ووقف على سير وظروف العمل بها.



كما تفقد كذلك محلات الرئيس اين امر بالشروع الفوري في الاجراءات الادارية لتحويلها العاجل الى مشروع قاعة متعددة الخدمات لفائدة ساكنة المنطقة. وهو ماكان محل استحسان المواطنين. ماسيمكن من تحسين نوعية الخدمات الاستشفائية المقدمة.و خلال لقائه بساكنة البلدية.والاستماع لانشغالاتهم اكد والي الولاية بان مناطق الظل وبرمجة مشاريع تنموية لفك العزلة عنها واخراجها من دائرة الظل تبقى من الاولويات..كما عاين المسؤول الاول على الجهاز التنفيذي قبلها قاعة العلاج باولاد العربي واتخذ جملة من القرارات لتحسين الخدمة بها والتكفل بالعديد من سكان المنطقة .

وامر بالتكفل الفوري بالنقائص المسجلة. بغرض ضمان استشفاء الساكنة في ظروف صحية لائقة.البالغ عددهم زهاء3200ساكن كما استمع كذلك لانشغالات الساكنة التي تمحورت حول شبكة التطهير اين امر بمباشرة اعداد دراسة لانجازها وفق مراحل الى غاية تعميمها الكلي. بينما وعن باقي الشبكات على غرار الغاز والكهرباء. فهي قيد الانجاز. والاستفادة من ملعب جواري كان كذلك من بين الانشغالات المطروحة اين تعهد الوالي بانجازه فور توفر الارضية الملائمة.