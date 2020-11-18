نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي يومي الثلاثاء والأربعاء هجومات مكثفة استهدفت معاقل قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف "جدار الذل العار"، مخلفة أضرارا معتبرة في صفوف العدو، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

وأكد البيان أنه "خلال يوم أمس ونهار اليوم كانت قوات الاحتلال المغربي على موعد مع ضربات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين".

وأضاف البيان أن الهجومات استهدفت المواقع التالية: قصف مركز استهدف موقعين للعدو في قطاع الفرسية، قصف مواقع العدو المتمركزة في قطاع أمكالا، قصف مركز استهدف مواقع العدو في قطاع السمارة، قصف مركز لمواقع العدو في قطاع البكاري.

وختم نفس البيان أن "أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصلون هجوماتهم المظفرة مستهدفين جحور جنود الاحتلال على طول جدار الذل والعار".