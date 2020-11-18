سمحت شرطة نيوزيلندا للمسلمات بارتداء الحجاب مع الزي الرسمي بهدف تشجيع مزيد من النساء على الانضمام إلى جهاز الشرطة.

وستصبح ضابطة الشرطة زينا علي، التي التحقت بالشرطة مؤخرا أول شرطية ترتدي الحجاب بشكل رسمي في العملفي نيوزيلندا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الجهاز يسعى لإيجاد خدمة "تستوعب الجميع" وتعكس "التنوع الموجود في المجتمعات المحلية".

وتسمح أجهزة شرطة أخرى مثل شرطة العاصمة البريطانية، وشرطة اسكتلندا، بخيار الحجاب في الزي الرسمي.

وفي المملكة المتحدة، وافقت شرطة العاصمة لندن على حجاب يضاف إلى الزي الرسمي في عام 2006 بينما سمحت شرطة استكلندا بالأمر ذاته في عام 2016.

وكانت مها سكر من شرطة فيكتوريا في أستراليا قد ارتدت الحجاب في عام 2004.

وقالت شرطة نيوزيلندا إن جهود تطوير الحجاب وإضافته إلى الزي الرسمي بدأت في أواخر عام 2018 ردا على طلب من أفراد الأمن الذين قاموا بزيارات إلى المدارس الثانوية.

وكانت الضابطة زينا علي أول مجندة تقدم طلبا يسمح لها بارتداء الحجاب مع الزي الرسمي ودُعِيت للمشاركة في عملية تطوير هذا الزي.

وأخبرت الضابطة، التي ولِدت في جزر فيجي وانتقلت إلى نيوزيلندا عندما كانت طفلة، صحيفة نيوزيلندا هيرالد، أن قرارها بالانضمام إلى جهاز الشرطة جاء بعد الهجوم الإرهابي في مدينة كرايست تشيرتش.

وأردفت قائلة في حديث لصحيفة ناشنال دايلي: "أدرك أن هناك حاجة إلى مزيد من النساء المسلمات في جهاز الشرطة، بهدف الاختلاط بالناس ودعمهم".

واختتمت قائلة "إنه لأمر عظيم أن يكون بمقدورنا أن نخرج ونُظْهِر للناس حجاب شرطة نيوزيلندا باعتباره جزءا من الزي الرسمي. أعتقد أن الناس عندما يشاهدون ذلك، سترغب نساء أخريات في الانضمام (إلى جهاز الشرطة) أيضا".