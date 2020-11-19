أيد مجلس قضاء بشار الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية والمتضمن إلغاء الأعباء من فواتير السكان، ليكون القرار القضائي السادس الصادر عن الجهات القضائية والممهور بالصيغة التنفيذية، بعد كل من مجالس الأغواط في جانفي الفارط، ثم باتنة وسعيدة وخنشلة وميلة.



كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالعلمة في سطيف حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء الأعباء عن سكان حي 2000 سكن بالعلمة، ليكون الحكم رقم 21 على مستوى 14 ولاية، في سلسلة القضايا التي حركها سكان أحياء “عدل” للمطالبة بإلغاء الأعباء المفروضة عليهم من طرف الفرع العقاري لوكالة “عدل” دون أن يكون هناك أي خدمات مقابل ذلك، بعد ثلاثة أحكام ابتدائية الشهر الفارط ببرج بوعريريج لفائدة سكان أحياء 500 و600 و700 سكن، وتحريك العديد من سكان أحياء “عدل” قضايا لإلغاء الأعباء من فواتير الكراء.



