قررت وزارة التربية الوطنية، في منشور لها "توحيد" برمجة الحصص لمختلف المواد التعليمية، في جميع مؤسسات التعليم المتوسط عبر الوطن، خلال السنة الدراسية 2020/ 2021 في ظل التنظيم الاستثنائي لتمدرس التلاميذ" جراء فيروس كورونا.

ونقلت الإذاعة الجزائرية، أمس الأربعاء، عن نفس المصدر أنه "تقرر توحيد برمجة عدد الحصص لمختلف المواد التعليمية، وذلك في جميع المتوسطات الموجودة عبر التراب الوطني، مع الإبقاء على إمكانية التقدير والتصرف محليا بشكل مرن، وفقا لخصوصيات كل متوسطة، بما يضمن احترام النصاب الزمني الأسبوعي للأستاذ والحد المسموح به، من عدد الساعات الإضافية التي يمكن إسنادها له في إطار مهامه البيداغوجية".

وحسب الجدول المخصص لعدد الحصص التعليمية الواجب برمجتها في مرحلة التعليم المتوسط، حسب المواد خلال السنة الدراسية الجارية ، تقرر "تخفيف حصص مادة اللغة العربية والفرنسية إلى 4 حصص كحد أدنى في الأسبوع بالنسبة للسنوات 1-2-3-4 متوسط ، وتخصيص 4 حصص في مادة الرياضيات للسنوات 1-2-3 متوسط، والإبقاء على 5 حصص في السنة الرابعة متوسط ".

ومن جهة أخرى،- يضيف المصدر- "حافظت الوزارة على عدد الحصص المبرمجة في مواد العلوم الفيزيائية والتكنولوجية والعلوم الطبيعية والحياة والتربية الإسلامية والتاريخ والتربية البدنية والرياضية وفق الحجم الساعي المعتمد في الظروف العادية" مع "اعتماد ساعة في التناوب الأسبوعي لكل المستويات في مادة الإعلام الآلي و الجغرافيا والتربية المدنية و فنية و الإبقاء على 3 حصص في اللغة الأمازيغية".

حذف وحدتين للسنة الثالثة ثانوي

أما بخصوص عدد الحصص المبرمجة لبعض المواد التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، في ظل التنظيم الاستثنائي للتمدرس خلال السنة الدراسية الجارية قدمت الوزارة عدة توجيهات وتمس لاسيما العلوم الاقتصادية. وقد تقرر "إلزام الأستاذ بتدريس 36 حصة تعليمية بالإضافة إلى حصص مادة التكنولوجيا في اختيار التسيير والاقتصاد للسنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، و يعود ذلك -يضيف نفس المنشور- إلى وجود أستاذ واحد في أغلب الثانويات، استنادا إلى المنشور المتعلق بتفويج الفوج التربوي إلى فوجين فرعيين أو أكثر".

وأضاف المصدر، أنه لتخفيف عدد الحصص الأسبوعية المسندة للأستاذ يتم "الاستغناء على الاختيار الخاص بالتسيير والاقتصاد لتلاميذ السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، كما تم تحديد عدد حصص مادة التسيير المحاسبي والمالي للسنة الثالثة ثانوي بأربع حصص أسبوعيا كحد أدنى مع إمكانية إضافة حصة خامسة إذا سمح النصاب الأسبوعي للأستاذ بذلك".

وتقرر أيضا "تخفيف تعلمات مادة التسيير المحاسبي والمالي للسنة الثالثة ثانوي بحذف الوحدتين (12 و 13 )، وكذا "تحديد عدد حصص مادة الاقتصاد والمناجمنت للسنة الثالثة ثانوي بحصتين أسبوعيا كحد ادني، مع إمكانية إضافة حصة ثالثة إذا سمح النصاب الأسبوعي للأستاذ بذلك".

كما تم في ذات الإطار تخفيف تعلمات مادة الاقتصاد والمناجمنت للسنة الثالثة ثانوي بحذف الوحدتين 5 "الصرف" و 10 "الرقابة". ومن جهة أخرى، تم إعطاء توجيهات تتلاءم والتدابير الصحية بالنسبة لمادة التربية البدنية والرياضية و أيضا بالنسبة للأعمال التطبيقية في مادتي الفيزياء و العلوم الطبيعة والحياة، داعية إلى "ضرورة احترام التدابير الوقائية" الخاصة بفيروس كورونا.