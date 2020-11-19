أكد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، محمد بلال، أن خسائر الناقلين الخواص تفاقمت مع استمرار القيود على النقل في ظل جائحة كورونا، مطالبا بمنح رخص استثنائية للتنقل بين الولايات في رحالات خاصة.

وفي مراسلة وجهت لولاة الجمهورية، طالب رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص بتقديم تسهيلات لصالح الناقلين الراغبين في تنظيم رحلات خاصة لصالح عمال الشركات العمومية والخاصة لاسيما في الولايات الجنوبية، مؤكدا أن الناقلين في وضعية مالية سيئة ولابد من حلول سريعة لمساعدتهم، مؤكدا أن الرخصة ستكون تعويضا غير مباشر عن الخسائر التي يتكبدها الناقلون.

وأشار المصدر، أن المنحة المالية التي وعدت الحكومة بصرفها على الناقلين كتعويض لم تمنح لهم لحد الساعة، مما أدى إلى تأزم وضع حوالي 80 ألف ناقل نتيجة حظر نشاطهم منذ شهر مارس الماضي.