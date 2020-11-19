قال مهاجم نادي قطر القطري يوسف بلايلي أن عدم استدعائه للمنتخب الوطني مؤخرا راجع لكونه بدون فريق خلال الفترة الماضية.

وفي وحوار خص به قنوات الدوري والكأس القطرية كشف أن المدرب جمال بلماضي كان غاضبا منه.

وأردف :" أطلب الصفح من المدرب بلماضي والجمهور الجزائري وأعدهم بالعودة بقوة في قادم الأيام، كنت ألعب كرة القدم في الشوارع، بلماضي غضب مني لأنه يحبني كثيرا وأعلم ذلك وأغضبته لأني لم أكن ألعب وأعده بالعودة بقوة."

وأضاف: "عند انتقالي للدوري القطري لم أستشير بلماضي، لأنه المهم بالنسبة إليه هو التدرب واللعب في فريق معين لأنه يعرف إمكانيتي جيدا، الحمد الله جئت لقطر لأخذ التجربة قبل كأس العالم."

وختم كلامه برسالة إلى بلماضي:" أعتذر منك وأعدك بأن أكون أقوى أسعدك من جديد."

بلايلي: رفضت عرض الأهلي المصري لسبب واحد

يوسف بلايلي أكد صحة العروض التي تلقاها مؤخرا وقال :" وصلني عرض ضخم من الأهلي المصري وأشكرهم على ثقتهم في ، في البداية كنت سأذهب للعب هناك ، لكن بعد تفكير طويل ، قررت الالتحاق بالدوري القطري ، وكنت قد صرحت في وقت سابق وقلت بأنه لن ألعب في إفريقيا إلا لنادي الترجي التونسي."