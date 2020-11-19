قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية يساهم في تعقيد الوضعية الصحية وتسريع انتشار الفيروسات والميكروبات.

وأكد بن بوزيد ، خلال إشرافه على افتتاح اليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، على أنه في ظل جائحة كوفيد19، إن الاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية قد يؤدي لظهور مقاومة لمضادات الميكروبات وتسريع انتشارها، ويزيد من التكاليف الصحية والعبء المالي على العائلات

وأشاد الوزير بن بوزيد بالمجهودات المبذولة من قبل عمال قطاع الصحة لمواجهة كورونا مذكرا بتضحيات أولئك الذين قدموا حياتهم فداء لمواجهة هذا الفيروس متمنيا الشفاء لكل المرضى .

كما شدد الوزير على الاستخدام العقلاني لهذه المضادات.