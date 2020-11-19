اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفضل 4 أهداف سجلت خلال الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكان 2021 بالكاميرون.

وحسب الموقع الرسمي للهيئة الكروية على "تويتر"، فإن هدف محرز ضد منتخب زيمبابوي جاء أولا فيما حل هدف النجم الغاني آندري آيوه في مرمى السودان ثانيا، أما هدف "نوليدج موسونا" في شباك الرايس مبولحي فقد صنف ثالثا متبوعا بهدف الملغاشي وإبراهيم أمادا" ضد منتخب كوت ديفوار.

وجاءت جميع الأهداف مرفوقة بعبارة :مجهود فردي ، التسديد في وضع مثالي، ركلة حرة دقيقة، صاروخية.