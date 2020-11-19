تسبب تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بأحد المنازل الواقعة بحي 50 مسكنا ببلدية البويرة، في اختناق أربعة أشخاص، تم تحويلهم نحو مستشفى البويرة، بعد تدخل عناصر أفراد الحماية المدنية.

وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية "تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على الساعة 21سا10د بحي 50 مسكنا بلدية البويرة من أجل حادث اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، الحادث خلف 4 مختنقين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و 29 سنة أسعفوا ونقلوا من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى البويرة".