توفي شخصان في حادث مرور بمدينة ثنية الحد في ولاية تيسمسيلت، حسبما أفادت به اليوم الخميس مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث وقع ليلة أمس الأربعاء على مستوى حي "غيلاس العربي" بمدينة ثنية الحد إثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية مما أدى إلى وفاة شخصين (23 و50 سنة) كانا على متن هذه الأخيرة. وتم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد استنادا إلى ذات المصالح .

وقد فتحت مصالح الشرطة تحقيقا حول ملابسات الحادث.