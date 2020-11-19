أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي بأنه بعد إجراء الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات "كان" الكاميرون 2021 ضمنت حتى الآن أربعة فرق تأهلها إلى العرس القاري وهي الجزائر، السنغال، مالي، تونس. وأرفقت الكاف بعض الأرقام الخاصة بالجولتين الأخيرتين من التصفيات:

ـ عدد المباريات التي لعبت : 48

ـ عدد الأهداف المسجلة : 105

ـ عدد اختبارات " كوفيد 19 " : 4146

- التحاليل الايجابية : 48 حالة ثبتت إصابتها ( بواقع 30 لاعبا و18 مسؤولا أقل من 1 بالمائة من الذين تم اختبارهم).