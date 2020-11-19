تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي امحمد بن علي في غليزان من توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم ذلك إثر دوريات لقوات الشرطة أين تقربت من شخصين مشتبه فيهما، وبعد تفتيشهما عثر بحوزتهما على 272 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، وكمية من المخدرات بالإضافة إلى سلاحين أبيضين ومبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم.

وفي ذات الشأن أوقفت مصلحة أمن دائرتي الحمادنة ووادي الجمعة 6 أشخاص يروجون المخدرات في أوساط الشباب، أين تم توقيفهم وحجز كمية معتبرة من القنب الهندي، وأسلحة بيضاء وكذا مبالغ مالية من عائدات البيع. وقد قدم المروجون أمام العدالة.