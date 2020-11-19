أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة للسهر على تكثيف عمليات مراقبة الامتثال للبروتوكول الصحي الـموضوع على مستوى الـمدارس العمومية والخاصة، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).

وتضمنت التعليمات ضرورة تنظيم زيارات فرق الصحة الـمدرسية بشكل دائم للتحقق من صحة التلاميذ والـمعلمين ومستخدمي الـمدارس، والإكماليات والثانويات.

جاء هذا خلال اجتماع الحكومة الذي جرى أمس الأربعاء بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد وترأسه الوزير الأول.