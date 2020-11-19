يتجه نظام المنافسة الكروية الموسم القادم إلى الاعتماد على نظام فوج يضم عشرون فريقا و38 جولة، حسبما أكدته مصادر "الخبر".

وسيستأنف النشاط الكروي بصفة رسمية نهاية هذا الأسبوع كما أكدته الرابطة المحترفة للعبة في وقت سابق. وطالبت العديد من الأندية مؤخرا بضرورة تغيير نظام المنافسة نظرا للوضعية الاقتصادية والصحية التي تعيشها الجزائر خاصة والعالم عامة.

ويجتمع المكتب الفيدرالي اليوم بمقر الاتحاد الجزائري للعبة وذلك لمناقشة العديد من المحاور والقضايا الهامة أبرزها نهائي كأس السوبر و صيغة البطولة المقرر انطلاقها في 28 من الشهر الجاري.