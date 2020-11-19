قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن مشاورات مكثفة يومیة مع ممثلي الدول بخصوص لقاح فیروس كوفيد-19، مؤكدا أن الجزائر ستحصل عليه فور عرضه في السوق العالمية.

وأوضح بن بوزيد على هامش افتتاحه لأشغال اليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، أن الجزائر في تواصل دائم مع دول العالم لاقتناء فيروس كورونا على غرار الولايات المتحدة، روسیا والصین وعدة شركات عالمیة كـ "فايزر" الأمريكیة و "أسترازنیكا" البريطانیة، مؤكدا بأن الجزائر مستعدة لاقتناء اللقاح المنتظر مھما كان سعره.

وأشار المتحدث أنه لن يدخل أي لقاح إلى الجزائر إلا إذا كان مضمونا ومستعملا في البلد المنتج.